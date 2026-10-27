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Право

Как будут принимать на должности руководителей госпредприятий

Госслужба, портфель, дипломат, государственная служба, госслужащие , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 11:10 Фото: pixabay
Агентство РК по делам государственной службы приказом от 20 октября 2026 года утвердило Правила приема лиц на должности, связанные с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах, прохождения ими трудовой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок приема лиц на должности первых руководителей государственных предприятий и государственных учреждений, а также порядок прохождения ими трудовой деятельности.

Требования правил не применяются при приеме лиц на должности первых руководителей:

  • государственных учреждений, являющихся государственными органами;
  • отдельных государственных юридических лиц образования и культуры, назначаемых на должность и освобождаемых от должности президентом;
  • государственных физкультурно-спортивных организаций;
  • государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;
  • отдельных руководителей государственных юридических лиц, назначаемых и освобождаемых от должности по согласованию с Администрацией президента, правительством, премьер-министром, по согласованию с ним или по его представлению.

Прием лиц на вакантные должности осуществляется по конкурсу, в том числе в цифровых системах при их наличии.

Конкурс включает в себя ряд основных последовательных этапов:

  • публикация объявления о проведении конкурса;
  • прием документов от лиц, желающих принять участие в конкурсе (далее – кандидаты);
  • рассмотрение документов кандидатов конкурса;
  • собеседование с кандидатами конкурса, проводимое конкурсной комиссией регулирующего государственного органа;
  • заключение конкурсной комиссии.

Объявление о проведении конкурса публикуется на государственном и русском языках на интернет-ресурсе регулирующего государственного органа, интернет-ресурсе государственного юридического лица (при наличии), а также веб-портале реестра государственного имущества – по должностям первого руководителя государственного предприятия.

Для участия в конкурсе граждане РК представляют необходимые документы в регулирующий государственный орган, объявивший конкурс, в том числе в цифровых системах, а по должностям первого руководителя государственного предприятия – на веб-портале реестра.

Какие документы нужно представить:

  • заявление на участие в конкурсе;
  • послужной список кандидата с фотографией размером 3х4, оформленный в произвольной форме, подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии), или резюме с копией трудовой книжки, засвидетельствованной нотариально;
  • копии документов об образовании и приложений к ним, соответствующих требованиям законодательства об образовании, засвидетельствованные нотариально;
  • иные документы, указанные в объявлении о конкурсе, в том числе документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям к объявленной вакантной должности, а также документы, необходимые для проведения дополнительных конкурсных этапов, в случае их применения.

В случае, если документы или сведения содержатся в цифровых системах и доступны посредством интеграции цифровых систем, их истребование у кандидата не допускается.

По итогам рассмотрения документов секретарь конкурсной комиссии формирует список кандидатов, допущенных к следующему конкурсному этапу, который размещается на интернет-ресурсе регулирующего государственного органа, интернет-ресурсе государственного юридического лица, а также веб-портале реестра – по должностям первого руководителя государственного предприятия, не позднее одного рабочего дня до начала следующего конкурсного этапа.

Кандидаты, допущенные к следующему конкурсному этапу, уведомляются секретарем конкурсной комиссии не позднее одного рабочего дня.

Для оценки профильных профессиональных и личных качеств кандидатов проводится собеседование на государственном или русском языках на выбор кандидата.

Кандидатам, претендующим на одну и ту же должность, задаются одинаковые вопросы в равном количестве.

Конкурсная комиссия оценивает кандидатов в баллах в соответствии со следующей шкалой:

  • 0 баллов – кандидат не ответил на вопрос;
  • 1-2 балла – кандидат имеет общее представление о теме заданного вопроса;
  • 3-4 балла – кандидат хорошо владеет темой заданного вопроса;
  • 5 баллов – кандидат полностью владеет темой заданного вопроса.

Проведение собеседования с каждым кандидатом фиксируется с помощью технических средств видеофиксации. При этом видеозаписью собеседования охватывается кандидат и члены конкурсной комиссии.

Положительное заключение конкурсной комиссии получает кандидат, получивший наибольшую сумму баллов.

При равенстве у нескольких кандидатов результатов дополнительных конкурсных этапов (при наличии), победителем определяется кандидат с большим трудовым стажем. При равенстве трудового стажа рассматривается уровень образования.

Согласование кандидатуры первого руководителя государственного предприятия осуществляется в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом.

В случае отрицательного решения наблюдательного совета по предлагаемой кандидатуре регулирующий государственный орган проводит повторный конкурс. Однако наблюдательный совет вправе не согласовывать кандидатуру первого руководителя государственного предприятия, представленную регулирующим государственным органом, не более двух раз.

Аттестация руководителя госпредприятия

Руководитель государственного предприятия в целях определения соответствия уровня его квалификации и профессиональной подготовки занимаемой должности проходит аттестацию по истечении каждых трех лет пребывания на занимаемой должности.

При этом аттестация проводится не позднее шести месяцев со дня наступления указанного срока.

На аттестуемого первого руководителя государственного предприятия службой управления персоналом:

  • совместно со структурными подразделениями регулирующего государственного органа, курирующими соответствующее направление деятельности государственного предприятия, оформляется служебная характеристика, отражающая профессиональную деятельность первого руководителя государственного предприятия;
  • оформляется аттестационный лист, в который вносится утвержденное решение аттестационной комиссии.

Аттестация проводится в форме собеседования. В ходе собеседования аттестуемому лицу задаются вопросы, направленные на определение соответствия уровня его квалификации и профессиональной подготовки занимаемой должности, в том числе:

  • знание законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность государственного предприятия;
  • управление и организацию деятельности государственного предприятия;
  • развитие государственного предприятия.

Аттестационная комиссия после изучения представленных материалов и результатов собеседования с аттестуемым руководителем государственного предприятия, принимает одно из следующих решений:

  • соответствует занимаемой должности;
  • подлежит повторной аттестации.

Аттестуемый руководитель государственного предприятия ознакомляется с решением аттестационной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

При этом отрицательные результаты аттестации являются основанием для прекращения трудовых отношений с руководителем государственного предприятия.

Приказ введен в действие с 23 октября и распространяется на правоотношения, связанные с назначением, проведением аттестации, согласования кандидатуры руководителя государственного предприятия, возникшие с 25 июля 2026 года.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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