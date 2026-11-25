Совместным приказом МВД РК и МИИЦР РК от 19 ноября 2026 года запущен пилотный проект по внедрению онлайн-формата сдачи теоретического экзамена для получения водительского удостоверения с использованием средств биометрической идентификации, сообщает Zakon.kz.

"Запустить пилотный проект "Внедрение онлайн-формата проведения теоретического экзамена для получения водительского удостоверения" для лиц, зарегистрированных по месту жительства в Астане", – говорится в документе.

В связи с чем АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") предписано обеспечить:

запуск сервиса онлайн-тестирования в доверенной инфраструктуре "цифрового правительства" на платной основе в установленном законодательством порядке;

использование в сервисе онлайн-тестирования средств биометрической идентификации, комплексного дистанционного прокторинга, средств автоматизированного случайного (рандомного) формирования экзаменационных тестовых вопросов с применением технологий искусственного интеллекта, а также автоматизированной обработки, формирования и оценки результатов тестирования;

интеграционное взаимодействие сервиса онлайн-тестирования с государственными цифровыми системами, участвующими в реализации Пилотного проекта, а также их бесперебойное функционирование;

обязательное ознакомление кандидата с требованиями к рабочему месту, помещению, техническим средствам, программному обеспечению и интернет-соединению, включая минимальную скорость интернет-соединения, необходимым для проведения теоретического экзамена в онлайн-формате перед прохождением теоретического экзамена;

отображение результатов теоретических экзаменов в eGov и их передачу в цифровые системы для допуска кандидата к следующему этапу, необходимому для получения водительского удостоверения;

соблюдение требований информационной безопасности, ведение журналов событий и технических журналов (логов), защищенное хранение материалов онлайн-тестирования;

разработку критериев определения технических сбоев, включая случаи отключения интернет-соединения и сбоев локального характера (отключение электроэнергии, форс-мажорные обстоятельства);

автоматическое уведомление компетентных структур о выявленных попытках несанкционированного доступа либо нарушениях информационной безопасности.

Министерству внутренних дел поручено передать в АО "НИТ" не менее 2000 экзаменационных вопросов для проведения теоретических экзаменов, с последующим доведением их до 3000, для обеспечения эффективного функционирования средств автоматизированного случайного (рандомного) формирования экзаменационных тестовых вопросов.

АО "Государственная техническая служба" предписано обеспечить непрерывный мониторинг состояния информационной безопасности сервиса онлайн-тестирования.

Срок реализации пилотного проекта определен до 31 декабря 2026 года.

Также утвержден Алгоритм реализации пилотного проекта.

Участие в Пилотном проекте и прохождение теоретического экзамена в онлайн-формате осуществляются на добровольной основе и не ограничивают право кандидата в водители пройти теоретический экзамен в очном формате в специализированном центре обслуживания населения.

Кандидат в водители самостоятельно подает заявку на сдачу теоретического экзамена в онлайн-формате в рамках получения госуслуги "Выдача водительского удостоверения" посредством веб-портала "цифрового правительства" или мобильного приложения "eGov mobile".

Оформленная заявка является основанием для предоставления кандидату доступа к сервису онлайн-тестирования.

До начала экзамена кандидат в водители подтверждает ознакомление с порядком проведения онлайн-тестирования, подтверждает согласие на применение средств биометрической идентификации, непрерывной биометрической аутентификации, дистанционного прокторинга, обработку персональных данных и аудио-видеофиксацию процесса экзамена и проходит дистанционную идентификацию личности.

Кандидат в водители допускается к онлайн-тестированию при одновременном соблюдении следующих условий:

успешное прохождение дистанционной идентификации;

наличие постоянной регистрации по месту жительства в городе Астане;

оплата прохождения онлайн-тестирования при каждой попытке в соответствии с установленным тарифом;

соответствие условий прохождения онлайн-экзамена установленным техническим требованиям.

Во время онлайн-экзамена кандидату запрещается:

использовать посторонние электронные и механические устройства, справочные материалы, средства связи и иные источники информации, не предусмотренные порядком проведения экзамена;

покидать место прохождения тестирования без разрешения уполномоченного лица либо без завершения экзамена;

общаться с третьими лицами в любой форме;

передавать прохождение экзамена другому лицу либо допускать к участию в прохождении экзамена иных лиц;

отключать, закрывать, изменять положение либо иным способом ограничивать работу камеры, микрофона или иных средств дистанционного контроля;

закрывать окно тестирования, переходить в другие приложения, вкладки либо использовать стороннее программное обеспечение;

совершать иные действия, нарушающие установленный порядок проведения экзамена.

Контроль процесса прохождения теоретического онлайн-экзамена осуществляется в автоматизированном режиме с применением системы дистанционного прокторинга и технологий искусственного интеллекта.

Теоретический экзамен проводится с использованием экзаменационных вопросов из числа предоставленных МВД РК, выбранных в случайном (рандомном) порядке.

Результат теоретического экзамена определяется на основании ответов кандидата и данных прокторинга.

Результат теоретического экзамена автоматически передается в цифровые системы, участвующие в реализации Пилотного проекта.

Материалы онлайн-тестирования, включая аудио- и видеозаписи, данные прокторинга, технические журналы и результаты автоматизированного анализа, подлежат защищенному хранению в доверенной инфраструктуре электронного правительства в соответствии с порядком управления документацией и использования систем электронного документооборота, а также внутренним регламентом хранения данных. Срок их хранения не менее 12 месяцев.

Кандидат вправе информировать оператора "цифрового правительства" по вопросам, возникшим при прохождении онлайн-теоретического экзамена.

Рассмотрение таких сообщений производится с учетом критериев определения технических сбоев сервиса онлайн-тестирования, включая случаи отключения интернет-соединения и сбоев локального характера (отключение электроэнергии, форс-мажорные обстоятельства).

При выявлении в ходе прокторинга признаков административного либо уголовного правонарушения материалы онлайн-тестирования направляются в правоохранительные органы в установленном законодательством порядке.

Кроме того, утверждена Инструкция по подключению к онлайн тестированию c требованиями к рабочему месту, помещению, техническим средствам, программному обеспечению и интернет-соединению необходимым для проведения теоретического экзамена в онлайн-формате.

Совместный приказ вводится в действие с 24 ноября 2026 года.

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