Министерство сельского хозяйства подготовило проект Правил маркировки и прослеживаемости отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке средствами идентификации, сообщает Zakon.kz.

Документ определяет порядок маркировки и прослеживаемости отдельных видов кондитерских изделий в потребительской упаковке средствами идентификации на территории Республики Казахстан.

Новые правила позволят обеспечить качественное функционирование системы маркировки и прослеживаемости товаров в РК, что в свою очередь положительно отразится на поступлении налогов в государственный бюджет за счет повышения прозрачности цепочки поставок товаров на территорию страны.

Основными целями маркировки являются:

для потребителя – обеспечение подробной информацией о приобретаемой продукции – кондитерских изделий, защита от контрафактной продукции;

для предпринимателей – выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса, защита рынка от нелегальной продукции и соблюдения прав на интеллектуальную собственность;

для государства – сокращение объема теневой экономики и увеличение поступления налогов в бюджет.

Основанием для разработки проекта стали положения закона "О регулировании торговой деятельности", Решение Совета ЕЭК от 13 марта 2026 года и приказ министра торговли и интеграции РК от 26 мая 2026 года.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 декабря.

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