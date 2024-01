Безопасность и объективность: национальные интересы превыше всего

Президент Международного Казахского ПЕН-клуба Бигельды Габдуллин прокомментировал новость о том, что в Казахстане предлагают запретить работу иностранных СМИ и их журналистов, если они не получили аккредитацию в МИД.

Он добавил, что такую норму хотят прописать в законопроекте о масс-медиа.



"Если норму примут, то министерство иностранных дел страны сможет отказывать в аккредитации представительствам некоторых иностранных СМИ в случае угрозы национальной безопасности страны. Конечно, после выхода этой новости поднялся настоящий гвалт – мол, это ущемление свободы слова. Особенно много недовольства исходит от редакции "Радио Азаттық". Оказывается, наш МИД не выдал или не продлил аккредитацию некоторым корреспондентам "Азаттық". Бигельды Габдуллин

Далее он пояснил по пунктам, в чем заключается проблема.

Предлагаемая поправка вообще не говорит о том, что будет запрет на работу иностранных СМИ. Если они просто выполняют свою работу, пишут объективные и правдивые материалы – то какие могут быть вопросы к журналистам?

Пишите и работайте!

Сколько критических статей опубликовано про Казахстан в последнее время, но все они восприняты властью с пониманием, не было негативной реакции – потому что значительная их часть была обоснованной, подкрепленной фактами.

Как говорится, жизнь есть жизнь. Караван исправляется в пути!

Вот почему мировые СМИ, как The New York Times, Reuters, The Washington Post, Bloomberg…никогда, никто и нигде не пытается блокировать, а отдельные СМИ, которые используют в своем названии слово "Свобода" только и делают, что кричат об угрозе своей работе? Да происходит это просто потому, что они сами создают угрозу для окружающего их общества.

Если СМИ и его журналисты нормально работают, соблюдают стандарты журналистики по объективности и непредвзятости, то им никто и не препятствует.

Другое же дело, когда от издания исходит огульная критика, как это часто встречается в статейках "Радио Аззатық".

"На сайте этого радио невозможно найти не то что позитивного, даже какого-то нейтрального материала о Казахстане. Не повод ли это задуматься нам о том, насколько объективны публикации этого СМИ. Нет ли у него цели как-то представить происходящее в нашей республике только в темных красках, негативном ракурсе? Вот здесь и начинается пункт про "угрозу национальной безопасности". Я, например, считаю угрозами представление событий лишь только с одной стороны, которая выставляет Казахстан и казахстанское общество только с негативной стороны. Или попытки журналистов этого СМИ раскачать ситуацию в нашей стране, настроить общество против власти". Бигельды Габдуллин

Неужели им невдомек, что подобные публикации не актуальны, не воспринимаются разумными гражданами Казахстана.

Он добавил, что все это – холостые выстрелы или мимо мишени!

"Так работают журналисты "Радио Азаттық" в последнее время и на регулярной основе. Это, безусловно, вносит разлад в наше общество, подталкивает народ на разделение по политическим, социальным категориям. В общем и целом, реакция на предлагаемые поправки должна быть одна: если кто-то нормально работает, то ему нечего опасаться. А вот то, что журналистам "Азаттық" не продлевают или не выдают аккредитацию, выглядит вполне объяснимо с точки зрения защиты суверенитет и свободы слова". Бигельды Габдуллин

В мировой практике было немало случаев, когда страна в целях защиты своей информационной безопасности запрещала работу некоторым СМИ. Например, Евросоюз запретил трансляцию и распространение контента некоторых российских СМИ. Также когда-то поступила Саудовская Аравия по отношению к Аль-Джазире. Или Турция временно запретила работу Deutsche Welle, немецкого медиаресурса, заявив, что ресурс предоставляет необъективную информацию.