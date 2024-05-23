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Биоразнообразие Иртыша пополнилось сразу тремя тысячами особей сибирского осетра

Впервые провело зарыбление Иртыша сибирским осётром, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:40 Фото: пресс-служба ТОО "ЕГМК"
Биоразнообразие Иртыша пополнилось сразу тремя тысячами особей сибирского осетра. Экологическую акцию провело ТОО "Ертис гидрометаллургический комбинат" (ЕГМК), дочернее предприятие компании Polymetal.

В акции приняли участие общественные деятели и активисты города, школьники и студенты.

Уникальность акции, проводимой ЕГМК, не только в разновидности и количестве рыбы. Впервые в Иртыш выпущены особи в возрасте от года до трех лет. По словам павлодарских ихтиологов, подобного зарыбления Иртыша еще не было.

"Последние 40 лет популяция осетровых в павлодарской части Иртыша не просто сокращалась, но никак и никогда не пополнялась. Поэтому вопрос реинтродукции подобных видов рыб важен для нас. Возраст особей, выпущенных сегодня в Иртыш, добавляет уверенности в укреплении биоразнообразия нашего Иртыша". Кандидат биологических наук, ихтиолог Александр Убаськин

Сибирский осетр – самый крупный представитель осетровых рыб Иртыша, ранее обитавший на всем протяжении реки. Однако за последние десятилетия его популяция значительно сократилась. К примеру, в Бухтарминском водохранилище жилая форма осетра в настоящее время практически исчезла.

"Сегодняшнее мероприятие – это первая экологическая акция ЕГМК. Решение о зарыблении Иртыша было принято после исследования этого вопроса. Компания изучила практику зарыбления водоема карпом. Учитывая мнение павлодарских ученых-ихтиологов, которые высказывают опасения по поводу этого вида рыб, компания приняла решение осуществить зарыбление сибирским осетром, который является аборигенным видом для Иртыша. Это наш небольшой вклад в укрепление важной водной артерии Казахстана". Генеральный директор ТОО "Ертис гидрометаллургический комбинат" Арман Бейсембинов
ТОО "ЕГМК" впервые провело зарыбление Иртыша сибирским осётром., фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2024 11:40

Фото: пресс-служба ТОО "ЕГМК""

По словам ученых-ихтиологов, в настоящее время единственный путь восстановления численности сибирского осетра – искусственное воспроизводство. Результаты исследования кормовой базы принимающих водоемов показали, что река Иртыш в состоянии обеспечить питанием вселяемую молодь.

Компания Polymetal планирует строительство в Павлодаре уникального гидрометаллургического комбината (ЕГМК) по переработке золотосодержащего концентрата мощностью 250-300 тонн в год. Сумма инвестиций в проект оценивается на уровне 730 млн долларов США.

Экологические акции по зарыблению водоемов компания уже проводила в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях.

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