Резервистов призывают становиться в строй: в РК вводят новый вид военной службы

В наступающем году в Казахстане будет введен новый вид военной службы – служба в резерве. Это добровольный вид военной службы по территориальному принципу, сообщает Zakon.kz.

Уже в новом году будет проведена агитационная работа, контракты с резервистами станут заключать на добровольной основе на три года, служба будет проходить по территориальному принципу. Такие новеллы содержит проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам службы в резерве", который в середине ноября на пленарном заседании в первом чтении одобрил Мажилис.

Как сообщил министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков, выступая в стенах Мажилиса, разработка проекта закона по вопросам службы в резерве обусловлена необходимостью дальнейшего совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации. Глава оборонного ведомства добавил, что ввести службу в резерве в оборонном ведомстве намерены с 2025 года. На первом этапе планируется призвать 2 тыс. человек, на что в бюджете уже поддержаны 3,5 млрд тенге.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Разработанные поправки в законодательные акты позволят укомплектовать определенные воинские части и создать боеготовые резервы.

Так, в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вносятся поправки, относящие "военного резервиста" к субъектам воинских уголовных правонарушений. Поправки в Трудовом кодексе регулируют взаимоотношения работодателя и военного резервиста.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Дополнения коснутся и закона "О жилищных отношениях", а в законе "О воинской службе и статусе военнослужащих" появится новая глава "Воинская служба в резерве".

К военной подготовке резервистов будут привлекать не более двух месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные двух-трех дневные занятия. Расходы на содержание резервистов осуществляются из бюджетных средств.

К гражданам, изъявившим желание служить в резерве, будут предъявляться требования по состоянию здоровья. При этом офицеры могут служить до 60 лет, а сержанты и солдаты – не старше 50 лет. Немаловажно, что за военным резервистом в воинской части будут закреплены соответствующее вооружение и техника.

Военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, в период нахождения на сборах им будет начисляться средняя месячная заработная плата, и за военным резервистом в периоды прохождения службы в резерве сохраняется место работы и его должность. Ожидается, что принятие нового закона даст положительный социальный эффект, поскольку увеличиваются доходы гражданина, поступившего на воинскую службу в резерве, даст импульс их военно-патриотическому воспитанию и повышению имиджа Вооруженных сил. Главная же цель введения воинской службы в резерве – подготовить определенное количество граждан, готовых к защите Отечества, не увеличивая при этом численность армии в мирное время.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Сегодня во многих развитых и богатых странах, в особенности в европейских, отказались от всеобщей воинской обязанности. Однако на примере современных военных конфликтов все чаще можно услышать, что "в войнах побеждают армии граждан". В тех странах, где привыкли рассчитывать на небольшую профессиональную армию, пришли к выводу, что пора готовить "армию граждан", подразумевая подготовку резерва и создание в вооруженных силах такой структуры, которая позволит быстро мобилизовать, вооружить и поставить в строй большое количество живой силы. Военные эксперты в унисон говорят, что нужно наращивать численность не армии, а резервистов, чтобы иметь возможность "быстро создать глубину и массу в случае кризиса".

В оборонном ведомстве Казахстана считают, что целью принятия проекта закона стала регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами, как в период мобилизации, так и в период чрезвычайного положения природного или техногенного характера. Появление в армии нового вида службы позволит, не увеличивая численность Вооруженных сил в мирное время, получить определенное количество военнообязанных, готовых к выполнению задач на начальном этапе военного времени или чрезвычайного положения природного и техногенного характера до проведения полной или частичной мобилизации, качественно укомплектовывать воинские части требуемыми специалистами, а также повысить слаженность мобилизуемых подразделений. Немаловажны также готовность резервистов к эксплуатации вверенного вооружения и военной техники и осуществление постоянного контроля за состоянием здоровья резервистов.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

"Опыт современных вооруженных конфликтов показал, что обеспечение военной безопасности государства возможно обеспечить только при наличии подготовленных мобилизационных ресурсов. Организация прохождения гражданами службы в резерве является перспективным направлением совершенствования мобилизационной подготовки в Республике Казахстан", – сказал заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РК Сакен Жусупов.

При разработке проекта закона были учтены заключения РГП на ПХВ "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции РК, НПП "Атамекен", других ассоциированных организаций в сфере закрепления гарантий трудоустроенных граждан, проходящих службу в резерве, по сохранению места работы и должности, признано правильным не привлекать к службе в резерве работающих вахтовым методом либо посменно на производственных объектах.

Таким образом, в сочетании с существующими способами комплектования Вооруженных сил, введение службы в резерве позволит обеспечить гарантированное комплектование войск людскими ресурсами и создать боеготовые резервы.