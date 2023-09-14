Избиение 14-летнего подростка в Павлодаре: родители требуют наказать свидетелей

Родители учеников школы, где учатся подозреваемые по делу о жестоком избиении 14-летнего подростка, требуют, чтобы 10 детей, которые наблюдали за издевательствами, тоже наказали и оградили от остальных учащихся, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает Astana TV, эти дети 1 сентября пошли в школу, что не понравилось родителям других школьников.

"Ну мы бы хотели, чтобы этих детей отграничили от наших детей, и чтобы они понесли какую-то ответственность за то, что они сделали. И эта ответственность чтобы была не домашний арест и не дистанционное образование, надеемся, что это будет все-таки спецучреждение. Мы не хотим, чтобы они сели в тюрьму, мы хотим, чтобы они год хотя бы обучались в спецшколе". Жительница Павлодара Маргарита Щербакова

Матери настаивают, чтобы наказание понесли и родители учеников.



"Их не могут привлечь к ответственности, потому что им 12 лет. Мы считаем, что это неправильно. Они присутствовали при все этих действиях, они должны быть наказаны. Во-вторых, родителей тоже, чтобы они тоже ответственность какую-то несли". Жительница Павлодара Жанар Курмашева

Психологи же с этим не согласны.

"Вполне естественно, когда родитель в страхе за своего ребёнка пытается всеми силами его защищать. Но государство у нас должно в первую очередь сохранять хладнокровие и здравый смысл. И мы, как работники государственных служб, мы не можем сейчас однозначно встать на чью-то сторону и, при этом, уничтожить полностью противоположную сторону. Здесь дети, у которых еще впереди целая жизнь". Педагог-психолог Ирина Карпова

В отделе образования нас заверили, что профилактика буллинга полностью пересмотрена, открыт телефон доверия. Чиновники уверены, что это громкое дело создаст цепную реакцию, и если дети подвернутся физическому или эмоциональному давлению, то они не побоятся обращаться ко взрослым за защитой. Ребят, которые проходят по делу, как свидетели поставили на внутришкольный контроль.

"Дети обучаются в штатном режиме в школе. По ним также у нас есть отдельный план в школе по наблюдению их поведения, по обучению, вплоть даже до дохода домой. Мы здесь права ущемлять несовершеннолетних не имеем права. Соответственно, как суд решит, как он постановит, там уже будем соответствующие меры применять". Руководитель отдела образования города Павлодара Куаныш Кыдралин

Еще двое парней, которых ожидает суд, под домашнем арестом и на дистанционном обучении. Полиция все еще продолжает расследование по этому делу.

"По данному факту следственным управлением департамента полиции проводится досудебное расследование по п. 5, 7 и 11 ч.2 ст. 106 УК РК. В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на окончание уголовного дела. В соответствии со ст. 20 УК РК, иная информация не подлежит разглашению". Официальный представитель ДП Павлодарской области Жанар Белялова

Ранее мы писали, что в Павлодаре 14-летний школьник попал в больницу в результате массовой драки. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Общее состояние средней степени тяжести.

В Департаменте полиции всех участников драки установили. Дело расследуют по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой по предварительному сговору".



Участникам грозит штраф до 2 тыс. МРП – до 6,9 млн тенге, исправительные или общественные работы до 800 часов, ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Позже сообщалось, что дело о групповом избиении подростка в Павлодаре взял под особый контроль Комитет по охране детей.