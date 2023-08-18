Названа предварительная причина, почему пять человек не вышли из шахты "Казахстанская"

Первый заместитель акима Карагандинской области Вадим Басин 18 августа рассказал, что проход спасателей к оставшимся в шахте людям затруднен из-за высокой температуры и задымленности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил представитель акимата, место, где находятся не вышедшие из шахты люди, спасателям известно.



"Где находились на момент возникновения пожара пять человек, которые не вышли, мы их видим. И в принципе, два тела шахтеров, которые найдены, они были найдены именно в тех местах, где они и находились". Вадим Басин

По его словам, какое-то время они пытались найти выход, видно было, что шахтеры двигались.

"Потом они остались в этом месте дожидаться помощи. Почему они не вышли? Потому что они находились как раз в той зоне, до которой невозможно было дойти спасателям. Там была очень высокая температура и сильная задымленность. Очень сильная задымленность. Невозможно было двигаться". Вадим Басин

Он добавил, что к первому найденному человеку смогли пройти только вчера вечером, и сегодня ночью под утро – ко второму человеку.

"Сейчас мы знаем примерно, где находились на момент отключения системы три оставшихся шахтера. Сейчас как раз к ним три звена и двигаются. Пытаются пройти". Вадим Басин

17 августа 2023 года в 10:05 на шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар. Всего в шахте находились 227 человек. Из них 222 вывели на поверхность, пятеро остались под землей. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

Позднее было найдено тело одного погибшего – сотрудника компании Виталия Слюнькова 1965 г. р. В АМТ заявили, что поиски еще четверых шахтеров продолжаются.

18 августа в 8:15 во время обследования горных выработок нашли тело еще одного погибшего. Продолжаются поиски еще троих человек.