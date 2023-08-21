В шахте "Казахстанская" огонь перекинулся на угольные пласты
Как отмечает КТК, главная задача специалистов – обеспечить безопасность тех, кто тушит пожар. Это 36 спасателей и сотрудники шахты.
Горняки "Казахстанской" временно работают на других предприятиях Угольного департамента. Огонь в шахте уже перекинулся на угольные пласты. На некоторых участках температура достигает 60 градусов.
Уточняется, что пока нет речи даже о приблизительных сроках, когда пожар потушат и члены комиссии смогут спуститься вниз.
"Приходится постоянно возвращаться назад, чтобы сзади спасателей не было огня, чтобы они не оказались в огненном мешке. Есть шахты, бывают такие ситуации, когда просто блокируют участками и потом, через три месяца, пока огонь не уйдет и останется только тление, туда делается разведка специальная, и после этого заходят люди и тушат это все. Есть такой риск, есть". Замакима Карагандинской области Вадим Басин
17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Пять горняков погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.
21 августа в полиции прокомментировали версию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская" .