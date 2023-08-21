В шахте "Казахстанская" огонь перекинулся на угольные пласты

Спецкомиссия, которая должна выяснить причины трагедии, до сих пор не может приступить к работе. На шахте "Казахстанская" спустя 5 дней все еще продолжается пожар – там высокая температура и практически нулевая видимость, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает КТК, главная задача специалистов – обеспечить безопасность тех, кто тушит пожар. Это 36 спасателей и сотрудники шахты.

Горняки "Казахстанской" временно работают на других предприятиях Угольного департамента. Огонь в шахте уже перекинулся на угольные пласты. На некоторых участках температура достигает 60 градусов.

Уточняется, что пока нет речи даже о приблизительных сроках, когда пожар потушат и члены комиссии смогут спуститься вниз.



"Приходится постоянно возвращаться назад, чтобы сзади спасателей не было огня, чтобы они не оказались в огненном мешке. Есть шахты, бывают такие ситуации, когда просто блокируют участками и потом, через три месяца, пока огонь не уйдет и останется только тление, туда делается разведка специальная, и после этого заходят люди и тушат это все. Есть такой риск, есть". Замакима Карагандинской области Вадим Басин

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Пять горняков погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

21 августа в полиции прокомментировали версию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская" .