В Шахтинске простились с двумя горняками, погибшими в шахте "Казахстанская"

Тела Виталия Слюнькова и Виктора Бургуна обнаружили в горящей шахте первыми. Проститься с шахтерами, которые проработали под землей почти 40 лет, пришел почти весь город, сообщает Zakon.kz.

За 39 лет работы под землей Виталий Слюньков никогда не брал больничный и шахту знал как свои 5 пальцев, отмечает КТК. Поэтому теперь родные больше всего хотят узнать, что же помешало сильному и опытному горняку выйти из забоя.



"Если бы снизили пенсионный возраст до 55 лет хотя бы, не до 50, хотя бы до 55 лет, он бы ушел. Это было неожиданно. Это случилось в четверг. В субботу он собирался в футбол играть. Он у нас был спортсменом. Всю жизнь играл в футбол". Сестра погибшего Елена Гриднева

ЧП на "Казахстанской" произошло в четверг. Утром загорелась конвейерная лента, и до последнего казалось, что все обойдется. 222 горняка эвакуировали всего за полчаса. Но, когда поняли, что нет еще пятерых, дело приняло другой оборот. Теперь известно, что все пятеро были ближе всего к эпицентру. Шахтеры говорят: чтобы спастись, погибшие не смогли преодолеть каких-то 50 м. Но эти 50 м и сейчас считаются самыми опасными.

"Говорят, там 50 м не дошли. А там ползли все по трубоставу, по балкам, потому что видимость вообще нулевая была. Там уклон сильный, по уклону очень тяжело подниматься. Тем более когда ты включен в спасатель, кислорода не хватает. Они знали, где свежая струя, просто не дошли чуть-чуть. Здоровья, видать, не хватило". Виктор Пилипюк

Тело 58-летнего Виктора Бургуна подняли на поверхность уже на следующий день после ЧП. К этому времени эксперты говорили, что шансов на спасение крайне мало. Самоспасатель, с помощью которого горняки могут дышать, рассчитан максимум на пять часов. Но родные и коллеги до последнего надеялись на чудо и опыт. На шахте он проработал 39 лет. Запомнился трудолюбием и чувством юмора, которое есть только у шахтера – человека, каждый день рискующего жизнью.

"Молодежь приходила – давали ему, он был наставником. Молодец, вот быстро учил пацанов начинающих. Ну и конечно, без шуток в шахте вообще нельзя работать". Вячеслав Яковлев

В списке погибших пять фамилий. Самому старшему 59 – это как раз Виталий Слюньков. В ближайшее время планировал перебраться к жене и двум сыновьям в Россию. Самому молодому – всего 27. Илья Старовойт в сентябре собирался отметить важное событие: год своему сыну Макару. По странному совпадению тела погибших из пылающей шахты доставали по старшинству. Сначала подняли Виталия Слюнькова, затем – Виктора Бургуна. Далее нашли Дениса Стешина, Артура Халикова и последним обнаружили самого младшего из погибших горняков – Илью Старовойта.

17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Пять горняков погибли. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ" УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.

21 августа в полиции прокомментировали версию об умышленном поджоге шахты "Казахстанская".

Позже замакима заявил о том, что в шахте "Казахстанская" огонь перекинулся на угольные пласты.

