Тела еще двух горняков обнаружили на шахте Костенко
"Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах", - сообщили в МЧС.
☎️Для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии" в г.Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).
29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.
Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.
Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти.
Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.