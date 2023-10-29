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Тела еще двух горняков обнаружили на шахте Костенко

шахтеры Фото: pexels
На шахте имени Костенко обнаружены еще два тела, погибшими теперь, по состоянию на 14:00, числятся 38 человек, поиски 8 шахтеров продолжаются, сообщает Zakon.kz.
"Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах", - сообщили в МЧС.

☎️Для информационной и психологической поддержки работают телефоны "горячей линии" в г.Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).

29 октября в Казахстане объявлен Днем общенационального траура в связи с гибелью карагандинских шахтеров.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 205 шахтеров, остальные остались под землей, поиски ведутся круглосуточно.

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Изначально сообщалось о четырех погибших, но число погибших продолжает расти.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров городов Караганда, Абай и Шахтинск доставили 28 человек, госпитализировали 24 пострадавших.

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