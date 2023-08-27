Мужчина в США убил трех человек, предположительно, на расовой почве

Мужчина, вооруженный мощной винтовкой и пистолетом, убил трех чернокожих в универсальном магазине Dollar в Джексонвилле (штат Флорида), а затем застрелился, сообщает Zakon.kz.

Местные правоохранительные органы назвали это преступлением на расовой почве.

"Эта стрельба была на расовой почве, и он ненавидел чернокожих", - заявил на пресс-конференции шериф Джексонвилля Т. К. Уотерс.

Подозреваемый, которого Уотерс описал как белого мужчину в тактическом жилете, не был идентифицирован. Все три жертвы - двое мужчин и женщина - были чернокожими.

Власти полагают, что стрелок действовал в одиночку и что перед стрельбой он написал "несколько манифестов" для СМИ, своих родителей и правоохранительных органов, в которых подробно описывалась его ненависть к чернокожим людям.

Массовые расстрелы стали обычным явлением в США: по данным Архива случаев насилия с применением огнестрельного оружия, в 2023 году их было зарегистрировано более 469. Некоммерческая группа определяет массовую стрельбу как любую, в которой четыре или более человека были ранены или убиты, не считая стрелка.

Также в Бостоне семь человек пострадали во время стрельбы на параде, который посвящен карибской культуре.