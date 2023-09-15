Потоп в Семее: за сутки выпала месячная норма осадков

Улицы Семея утопают в воде, водители вычерпывают воду из салонов авто после поездок по дорогам города, жители жалуются на отсутствие надлежащего ремонта и ливневых стоков. В акимате заявили, что все дело в сильном дожде, сообщает Zakon.kz.

Паблики Семея в социальных сетях заполнены видео с улиц города, которые затопило прошедшими ливнями. Жители под постами жалуются на ситуацию в городе и плохие условия в непогоду.





"Вместо празднования дня города и оплаты непонятным артистам столько денег лучше бы вложили эти миллионы в благоустройство!!!!".

"Так пишут, как будто первый раз такое. При чем тут месячные дождевые осадки? Канализационную систему до ума доведите".

"Какая еще месячная норма? Поморосил и все, а ливни начнутся, что будет? Захлебнемся в дождевых водах?".

"А то акимат не в курсе был, что осенью дожди бывают?! Ливневые канализации нерабочие напрочь, а они обвинили в этом дожди. ЖКХ города в сухую погоду ни песок на дорогах убрать не могут, в жару, вовремя высаженные цветы полить не могут, в дождь воду откачать, зимой снег с асфальта почистить, и они каждый год одни и те же деяния, а точнее, бездействия, извинения просят у жителей города".

В пресс-службе акимате Самея сообщили, что причиной огромных луж на улицах города стали проливные дожди, которые принесли месячную норму осадков в город за сутки.

"За последние сутки в городе выпала месячная норма дождевых осадков, из-за этого в системе ливневой канализации скопилась большая количество воды. В настоящее время подрядчики отдела ЖКХ города Семей с помощью спецтехники выполняют водооткачные работы по улице Селевина и на кольцевой дороге (кольцевой развязке) на левом берегу. Приносим извинения жителям города за временные неудобства", – заявили в акимате.

Ранее в Жетысуской области произошел потоп. Сильное наводнение случилось в одном из поселков Жетысуской области. Дома и дороги затоплены.

