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Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

землетрясение Фото: Zakon.kz
Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение магнитудой 4,2 в 420 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 27 сентября в 19:11 по алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 420 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.6.
  • Магнитуда MPV: 4.5.
  • Глубина: 5 км.

Сведений об ощутимости, по данным сейсмической станции, не было.

Похожее землетрясение – в 357 км от Алматы – сейсмологи фиксировали 24 сентября.

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