Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Zakon.kz
Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение магнитудой 4,2 в 420 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 27 сентября в 19:11 по алматинскому времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 420 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения: 9.6.
- Магнитуда MPV: 4.5.
- Глубина: 5 км.
Сведений об ощутимости, по данным сейсмической станции, не было.
Похожее землетрясение – в 357 км от Алматы – сейсмологи фиксировали 24 сентября.
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