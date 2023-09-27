Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

Сеть сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировала землетрясение магнитудой 4,2 в 420 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли 27 сентября в 19:11 по алматинскому времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 420 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 9.6.

Магнитуда MPV: 4.5.

Глубина: 5 км.



Сведений об ощутимости, по данным сейсмической станции, не было.

Похожее землетрясение – в 357 км от Алматы – сейсмологи фиксировали 24 сентября.