Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Фото: Indiana University
24 сентября специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение в 357 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Подземные толчки зарегистрированы 24 сентября 2023 года в 07:15 алматинского времени.
Эпицентр землетрясения расположен в 357 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
- Энергетический класс землетрясения: 9.7.
- Магнитуда MPV: 4.2.
- Глубина: 15 км.
Сведения об ощутимости: не было.
Также землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.
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