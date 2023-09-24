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Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

сейсмограф Фото: Indiana University
24 сентября специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение в 357 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки зарегистрированы 24 сентября 2023 года в 07:15 алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 357 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

  • Энергетический класс землетрясения: 9.7.
  • Магнитуда MPV: 4.2.
  • Глубина: 15 км.

Сведения об ощутимости: не было.

Также землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.

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Алматы Китай
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