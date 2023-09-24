Алматинские сейсмологи зафиксировали землетрясение

24 сентября специалисты сети сейсмических станций "СОМЭ" зафиксировали землетрясение в 357 км от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Подземные толчки зарегистрированы 24 сентября 2023 года в 07:15 алматинского времени.

Эпицентр землетрясения расположен в 357 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения: 9.7.

Магнитуда MPV: 4.2.

Глубина: 15 км.



Сведения об ощутимости: не было.

Также землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции.