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Глава МЧС выехал на место ЧП на шахте Костенко

шахта Фото: freepik
Для руководства штабом по ликвидации аварии на шахте имени Костенко в Караганде на место выехал министр по ЧС Казахстана Сырым Шарипханов, сообщает Zakon.kz.

В МЧС сообщили, что введен план ликвидации аварии. Вводятся дополнительные силы горноспасателей.

"Всего к поисково-спасательным работам привлечены 50 человек и 8 единиц техники профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы". МЧС РК

Также на месте задействованы 22 сотрудника подразделений МЧС.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области, прогремевший в 02:33 28 октября, по официальной информации, унес жизни 11 человек. В больницу с различной степенью тяжести доставлено 18 человек.

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В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

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