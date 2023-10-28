До 32 выросло число погибших при ЧП на шахте Костенко

На шахте имени Костенко по состоянию на 16:00 обнаружены тела 32 погибших, поиски 14 шахтеров продолжаются, сообщает Zakon.kz.

В аварийно-спасательных работах на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".





"Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных тел. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода", - сообщили в МЧС.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Компания, в свою очередь, подтвердила передачу АО "АрселорМиттал Темиртау".

Также работу шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановили на ближайшие сутки.