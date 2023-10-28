Первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский рассказал о первых минутах трагедии на шахте имени Костенко, сообщает Zakon.kz.

По его словам, первоначально возгорание произошло в шахте Лава 48 К 3 Запад. Между 42 и 45 секциями. Всего было 149 секций. Через 7/8 минут в шахте произошел взрыв.

"Сила взрыва была такая, что вышла из строя телекоммуникация на Западном и Восточном блоках. Под ударную волну попал не только аварийный участок, но и Лава К2, которая находилась на Восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более 2 км". Геннадий Силинский

После этого первые отделения спасателей, которые были направлены на поиски людей, сообщили, что в шахте имеются локальные очаги пожара. Поэтому, объясняет Силинский, первоначально все силы были брошены на поиск людей, которым еще возможно было оказать помощь.

"5 человек спасателями нашего филиала были извлечены из шахты. Им была оказана первая помощь. Они были доставлены в медучреждения. К сожалению, остальным шахтерам помочь ничем не смогли. Локальные очаги пожара были локализованы. На данный момент все еще ведутся поисковые работы. И ведется мониторинг газовой обстановки в шахте". Геннадий Силинский

Как рассказал аким региона Ермаганбет Булекпаев, в 2018 году на данной шахте уже было возгорание, но жертв тогда удалось избежать. Отмечается, что в данный момент на месте проводится проверка специалистами Департамента промышленной безопасности. Она началась 9 октября и продлится до 30 октября. ЧП произошло во время проверки, уточнил глава области.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.