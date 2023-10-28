Число жертв на шахте имени Костенко увеличилось до 33 человек

По последним данным, на шахте имени Костенко обнаружили 33 тела, 13 человек все еще числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно во время брифинга на базе РСК Карагандинской области.

"На текущий момент в результате аварии на шахте имени Костенко погибли 33 шахтера, еще 13 числятся без вести пропавшими. С момента получения информации нами был сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб". Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.

В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".

Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Компания, в свою очередь, подтвердила передачу АО "АрселорМиттал Темиртау".

Также работу шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановили на ближайшие сутки.