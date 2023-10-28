Число жертв на шахте имени Костенко увеличилось до 33 человек
Об этом стало известно во время брифинга на базе РСК Карагандинской области.
"На текущий момент в результате аварии на шахте имени Костенко погибли 33 шахтера, еще 13 числятся без вести пропавшими. С момента получения информации нами был сформирован оперативный штаб для координации действий всех служб". Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев
В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.
Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.
В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.
Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с "АрселорМитталТемиртау".
Правительство уже достигло предварительной договоренности с акционерами АО "АрселорМиттал Темиртау" и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Компания, в свою очередь, подтвердила передачу АО "АрселорМиттал Темиртау".
Также работу шахт угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" приостановили на ближайшие сутки.