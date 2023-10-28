Мирзиёев заявил о готовности помочь в ликвидации последствий на шахте в РК

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В телефонном разговоре с президентом Казахстана Шавкат Мирзиёев сообщил о готовности оказать необходимое содействие в ликвидации последствий данного инцидента.



"Глава нашего государства выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте", – говорится в сообщении.

Взрыв на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел в 02:33 28 октября, изначально сообщалось о четырех погибших.



В компании "АрселорМиттал Темиртау", которой и принадлежит шахта, рассказали, что на момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров.

По последним данным, из оставшихся в шахте людей известно о 33 погибших.

В связи с трагедией глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил, что 29 октября будет объявлен Днем общенационального траура.