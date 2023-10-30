Си Цзиньпин выразил соболезнования в связи с трагедией на шахте

На имя Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать телеграммы соболезнования от глав иностранных государств и руководителей международных организаций в связи с человеческими жертвами в результате аварии на шахте в Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выразил искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву и народу Казахстана в связи с трагедией.

"С глубокой скорбью воспринял известие об аварии на шахте в Карагандинской области Казахстана, приведшей к многочисленным человеческим жертвам. От имени Правительства и народа Китая, а также от себя лично выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших", – говорится в телеграмме.

Слова сочувствия и поддержки также направили Президент Болгарии Румен Радев, Президент Армении Ваагн Хачатурян, Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай и другие.

Трагедия на шахте Костенко в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября – в 02:33. В момент взрыва в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 шахтеров.

30 октября на шахте Костенко нашли тело последнего горняка. Всего в результате взрыва погибли 45 человек.