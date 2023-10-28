Как проводятся поиски горняков на шахте Костенко после ЧП

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Мурат Катпанов рассказал некоторые подробности аварии, произошедшей на шахте им. Костенко, сообщает Zakon.kz.

Он напомнил, что ЧП на шахте произошло сегодня.

"28 октября в Караганде в 2:33 на шахте им. Костенко Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте-100 – это глубина около 700 м. Незамедлительно был введен план ликвидации аварии. После возгорания через некоторое время предположительно последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 шахтера, самостоятельно на поверхность поднялись 206 работников. На данный момент обнаружены тела 22 шахтеров, поиски 24 шахтеров продолжаются. В медицинские учреждения обратились 18 шахтеров". Мурат Катпанов

По его словам, на данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений профессиональной военизированной аварийно-спасательной службы в составе 55 человек, 12 единиц техники.

"Работы ведутся в районе двух добычных участков, где проводится контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных тел. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода". Мурат Катпанов

Помимо этого, как отметил начальник областного ДЧС, для всестороннего обеспечения работ по ликвидации аварии организованна работа администрации "АрселорМиттал Темиртау", акимата Карагандинской области Департамента по ЧС, всех заинтересованных организаций "для решения необходимых задач".

"Видимых очагов горения на данный момент нет". Мурат Катпанов

28 октября 2023 года в 2:33 в Карагандинской области на шахте им. Костенко прогремел взрыв, который изначально унес жизни четырех человек. На момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность вывели 205 из них. Позднее количество погибших увеличилось до 22-х. Предварительная причина ЧП, по версии "АрселорМиттал Темиртау", – в лаве произошел взрыв газометана. На место выехал глава МЧС РК Сырым Шарипханов.

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По факту возгорания на шахте им. Костенко в Карагандинской области Генпрокуратурой РК начато досудебное расследование, которое будут проводить по ч. 3 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК.

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Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтеров, погибших в результате пожара на шахте им. Костенко, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Глава государства поручил правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Вместе с тем президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".