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Мажилисмен Калыков: компания "АМТ" все годы зарабатывала на крови казахстанских горняков

Мажилисмен Калыков: АМТ все годы зарабатывала на крови казахстанских горняков Фото: pixabay
Депутат Мажилиса Арман Калыков на пленарном заседании палаты от имени депутатов высказал позицию по смене инвестора на "АрселорМиталл Темиртау". По его словам, в Казахстане достаточно своих профессиональных кадров, чтобы самостоятельно развивать данное предприятия, передает Zakon.kz.

Пленарное заседание Мажилиса сегодня началось с минуты молчания в связи с гибелью горняков на шахте им. Костенко.

Далее депутат Арман Калыков озвучил  депутатский запрос от имени всех депутатов Мажилиса по поводу ситуации на АО "АрселорМиталл Темиртау".

"Трагедия на шахте "Костенко" потрясла весь казахстанский народ. Мы от имени Мажилиса Парламента Республики Казахстана приносим искренние соболезнования и слова скорби каждой семье. И это произошло спустя всего лишь два месяца после аварии на шахте "Казахстанская". Очевидно, что такие несчастные случаи – следствие безответственного отношения к своим работникам. Все эти несчастные случаи показывают, что компания все эти годы зарабатывала, по сути, на крови казахстанских горняков. Потому что "АрселорМиттал" экономил практически на всем. Только по официальным данным, последние четыре года эта компания зарабатывала более 200 млрд тенге в год, большую часть из которых она вывела за рубеж", – заявил депутат.

По его словам, в нынешней ситуации президент принял единственно верное решение – прекратить сотрудничество с "АрселорМиттал".

"Мы знаем, что люди переживают. К сожалению, страх, который был в 90-е годы, остался до сих пор, что если уйдет иностранный инвестор, то все производства остановятся. Это не так. Мы видим, что предприятие может достаточно зарабатывать. Как работник угольной промышленности с 30-летним стажем хочу успокоить карагандинцев. За эти годы у нас выросло достаточное количество социально ответственных предпринимателей, которые могут стать прямыми инвесторами. После данной трагедии иного быть не может. Мы считаем, что у нас достаточно своих профессиональных кадров, чтобы самостоятельно развивать данное предприятие.  Мы понимаем, что Карагандинский угольный бассейн и сталелитейный комбинат – это стратегические объекты. К ним привязаны судьбы десятков тысяч наших людей. Никто не бросит Караганду, Темиртау, Шахтинск и Рудный", – заверил мажилисмен. 

Депутат подчеркнул, что особенный упор в дальнейшей работе будет сделан на промышленную безопасность и охрану труда каждого работника. 

Трагедия на шахте им. Костенко АО "АрселорМиталл Темиртау" в Карагандинской области произошла в ночь на 28 октября 2023 года.

В момент аварии в шахте находились 252 человека, на поверхность выбрались 206 горняков. Изначально сообщалось о четырех жертвах, но погибли все, кто остался под землей, – 46 шахтеров.

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