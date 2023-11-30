Акимат Алматы: В сгоревший хостел не заселяли казахстанских студентов

В хостел Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, где утром 30 ноября произошел пожар, не заселяли казахстанских студентов по соответствующей программе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, хостел, где при пожаре утром 30 ноября погибли 13 человек, не обращался к городским вузам с предложением о сотрудничестве по размещению студентов.

"Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов. Заявлений от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась".

По данным акимата, помещение, которое занимал сгоревший Almaty Hostel, принадлежит одному из банков как залоговое имущество. Хостел открыли полтора месяца назад, незаконно переоборудовав арендованный подвал.

Пожар в Almaty Hostel произошел около 5:33 30 ноября, площадь возгорания составила 30 м². В результате пожара погибли 13 человек. Среди жертв, по предварительным сведениям, есть иностранные граждане. В Управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавших при пожаре.