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10-месячного ребенка, ползком передвигавшегося по улице, нашли в Туркестанской области

Ползком передвигавшегося по улице нашли в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2024 11:52 Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
Прохожие в области обнаружили на улице 10-месячную малышку, передвигавшуюся по улице ползком, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом поступила в Байдибекский районный отдел полиции около 9:00 утра, передает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские, в первую очередь, выяснили состояние ребенка, после чего начали поиски ее родственников.

Прочесали улицы района, опросили очевидцев и прохожих. На то, чтобы установить адрес проживания и мать найденной малышки, ушел час.

Как выяснилось, когда мать занималась домашними делами, 10-месячная малышка выползла через открытую дверь и поползла куда глаза глядят.

Мама девочки выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане утонул трехлетний ребенок, оставшийся без присмотра.

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