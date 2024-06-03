10-месячного ребенка, ползком передвигавшегося по улице, нашли в Туркестанской области

Прохожие в области обнаружили на улице 10-месячную малышку, передвигавшуюся по улице ползком, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом поступила в Байдибекский районный отдел полиции около 9:00 утра, передает пресс-служба ДП Туркестанской области.

Прибывшие на место происшествия полицейские, в первую очередь, выяснили состояние ребенка, после чего начали поиски ее родственников.

Прочесали улицы района, опросили очевидцев и прохожих. На то, чтобы установить адрес проживания и мать найденной малышки, ушел час.

Как выяснилось, когда мать занималась домашними делами, 10-месячная малышка выползла через открытую дверь и поползла куда глаза глядят.

Мама девочки выразила искреннюю благодарность сотрудникам полиции.

Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане утонул трехлетний ребенок, оставшийся без присмотра.