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7 млн тенге требовали у казахстанца за нераспространение в соцсетях личных данных

7 млн тенге требовали у жителя Кызылординской области за нераспространение в соцсетях личных данных Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Кызылординской области сотрудники Министерства внутренних дел РК задержали группу лиц, подозреваемых в вымогательстве, сообщает Zakon.kz.

По данным полицейских региона, группа вымогателей угрожала жителю Кызылординской области опубликовать в социальных сетях сведения личного характера.

"За неразглашение данных они требовали 7 млн тенге. По данному факту сотрудниками УБОП ДП Кызылординской области проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате в дежурные сутки задержаны подозреваемые жители области в возрасте 34, 32 и 22 лет", – говорится в сообщении 9 января 2024 года.

В качестве вещественных доказательств у них изъяты деньги, сигнальный пистолет, поддельное "служебное удостоверение".

7 млн тенге требовали у жителя Кызылординской области за нераспространение в соцсетях личных данных

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

В настоящее время по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, начато досудебное расследование.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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13 декабря 2023 года стало известно, что жителю Астаны в 33 млн тенге обошлось интимное видео, которым его несколько лет шантажировали двое мужчин. Подробности по ссылке.

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