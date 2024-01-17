Инспекторов "Охотзоопрома" избили в Улытауской области

В Улытауской области накануне, 16 января 2024 года, на двух инспекторов "Охотзоопрома" напали четверо неизвестных мужчин. Полицейским удалось задержать нападавших, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Улытауской области, четверо жителей пос. Кызыл-Жар не подчинились законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром", применили в отношении инспекторов физическую силу и скрылись. По горячим следам их задержали на территории Жанааркинского района сотрудники криминальной полиции.

"Все четверо подозреваемых в применении насилия в отношении служащих задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – отметил заместитель начальника ДП Улытауской области Сафуан Жампейсов.

Он напомнил, что за применение насилия, либо угрозы его применения в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря "предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 12 лет".

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