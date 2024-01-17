Инспекторов "Охотзоопрома" избили в Улытауской области
По данным Департамента полиции Улытауской области, четверо жителей пос. Кызыл-Жар не подчинились законным требованиям сотрудников РКГП "Охотзоопром", применили в отношении инспекторов физическую силу и скрылись. По горячим следам их задержали на территории Жанааркинского района сотрудники криминальной полиции.
"Все четверо подозреваемых в применении насилия в отношении служащих задержаны и водворены в изолятор временного содержания", – отметил заместитель начальника ДП Улытауской области Сафуан Жампейсов.
Он напомнил, что за применение насилия, либо угрозы его применения в отношении государственного инспектора по охране животного мира, инспектора специализированной организации по охране животного мира, егеря "предусмотрена уголовная ответственность с максимальным наказанием в виде лишения свободы до 12 лет".
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