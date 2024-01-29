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Школьник распространял террористические листовки в Астане

Школьник ради шутки распространял террористические листовки в Астане Фото: pixabay
Родителей девятиклассника, который "ради шутки" распространял в столичной школе листовки с информацией о террористическом акте, привлекли к ответственности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Астаны 29 января, в полицию поступило обращение от учительницы одной из столичных школ. Педагог рассказала, что ученик девятого класса на перемене раздавал другим школьникам листовки, в которых были призывы совершать противоправные действия в учебном заведении.

На место происшествия отправили следственно-оперативную группу. Подростка допросили. Мальчик сознался, что действительно набрал на компьютере текст о теракте и распечатал листовки. Он заявил, что сделал это "ради шутки".

"Полиция начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", назначены соответствующие экспертизы. В отношении законных представителей школьника возбудили административное производство по ст. 127 КоАП РК "Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", – сообщили в ДП Астаны.

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны оштрафовал мать подростка.

В конце января анонимный "стрелок" угрожал устроить теракты в учебных заведениях Актобе. Полиция установила, что угрозы поступали от уроженца одной из соседних стран, который находится за рубежом.

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