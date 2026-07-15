Держал в страхе младших: незаконные дела школьника довели его мать до суда на юге Казахстана
В материалах дела указывается, что Мойынкумским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении матери несовершеннолетнего по статье "Буллинг, совершенный несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет".
По информации суда, в мае этого года ученик 9 класса одной из школ совершил буллинг в отношении нескольких учащихся 8 класса и просил у них деньги. В соответствии с требованиями законодательства протокол составлен в отношении матери школьника.
"Вина доказана протоколом, сообщением в отдел полиции о произошедшем, объяснениями сторон и другими материалами дела. В суде гражданка Ж. признала обстоятельства, указанные в протоколе, и пообещала не допускать подобного в будущем", – говорится в сообщении суда.
Прокурор просил назначить женщине штраф в размере 10 МРП. Смягчающие и отягчающие обстоятельства судом не установлены.
Постановлением суда Ж. признана виновной по ч. 3 ст. 127-2 КоАП и ей назначен штраф в размере 43 тыс. тенге.
Постановление вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что Сингапур разрешил порку школьников за буллинг.