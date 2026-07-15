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События

Держал в страхе младших: незаконные дела школьника довели его мать до суда на юге Казахстана

Дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 22:53 Фото: pexels
В Жамбылской области мать девятиклассника привлекли к административной ответственности за систематическую травлю и вымогательство, которые ее сын устроил в школе, передает Zakon.kz.

В материалах дела указывается, что Мойынкумским районным судом рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении матери несовершеннолетнего по статье "Буллинг, совершенный несовершеннолетним лицом в возрасте от 12 до 16 лет".

По информации суда, в мае этого года ученик 9 класса одной из школ совершил буллинг в отношении нескольких учащихся 8 класса и просил у них деньги. В соответствии с требованиями законодательства протокол составлен в отношении матери школьника.

"Вина доказана протоколом, сообщением в отдел полиции о произошедшем, объяснениями сторон и другими материалами дела. В суде гражданка Ж. признала обстоятельства, указанные в протоколе, и пообещала не допускать подобного в будущем", – говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить женщине штраф в размере 10 МРП. Смягчающие и отягчающие обстоятельства судом не установлены.

Постановлением суда Ж. признана виновной по ч. 3 ст. 127-2 КоАП и ей назначен штраф в размере 43 тыс. тенге.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что Сингапур разрешил порку школьников за буллинг.

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Канат Болысбек
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