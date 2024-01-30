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ЧС местного масштаба объявили после взрыва в жилом доме Карагандинской области

ЧС местного масштаба объявили после взрыва в жилом доме Карагандинской области Фото: gov.kz
Пострадавшим от взрыва баллонного газа в пос. Ботакара Бухар-Жырауского района окажут помощь. Об этом сегодня, 30 января 2024 года, заявили в акимате Карагандинской области, сообщает Zakon.kz.

В пос. Ботакара Бухар-Жырауского района будет создана специальная комиссия по оценке ущерба пострадавшим. Всем окажут необходимую помощь. В этом заверил аким района Аблай Султангали.

Взрыв в жилом доме: спецкомиссию по оценке ущерба пострадавшим создадут в Карагандинской области

Фото: gov.kz

"Прежде всего мы хотели бы выразить соболезнования родственникам погибших. Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаем комиссию, которая займется оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется. Исполнительным органом объявлена ЧС местного масштаба", – сказал Аблай Султангали.

Он сообщил, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.

Взрыв в жилом доме: спецкомиссию по оценке ущерба пострадавшим создадут в Карагандинской области

Фото: gov.kz

В пос. Ботакара 30 января в 00:07 в двухэтажном 12-квартирном доме произошел взрыв баллонного газа в квартире на втором этаже.

Взрыв в жилом доме: спецкомиссию по оценке ущерба пострадавшим создадут в Карагандинской области

Фото: gov.kz

Полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также частично повреждены и другие квартиры.

Взрыв в жилом доме: спецкомиссию по оценке ущерба пострадавшим создадут в Карагандинской области

Фото: gov.kz

Из проживавших в доме 46 человек на момент взрыва находились 35. В результате ЧП два человека погибли и пятеро пострадали, среди пострадавших – трое детей. После осмотра медиками двоих детей отпустили домой. Один ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу (ОДКБ) в удовлетворительном состоянии. Также в больнице находятся двое взрослых, один из них в крайне тяжелом состоянии.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Как отметил заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев, завалы расчищены.

Взрыв в жилом доме: спецкомиссию по оценке ущерба пострадавшим создадут в Карагандинской области

Фото: gov.kz

"Местные исполнительные органы своевременно предоставили всю необходимую технику, благодаря этому пять человек спасены. Люди находились под завалами, под плитами. Были привлечены краны и три экскаватора. Сейчас сотрудники ДЧС и полиции проводят обследование. Предварительная причина взрыва – неправильная эксплуатация газового баллона. Газовый баллон был занесен с холода в теплое помещение", – рассказал заместитель начальника ДЧС Карагандинской области Аманбек Бейсембаев.

По его словам, кто виновен в случившемся, выяснят правоохранительные органы.

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