В ВКО девушке спасли палец, на котором застряло кольцо

Фото: скриншот видео

Девушка, 2001 года рождения, обратилась за помощью к спасателям ДЧС ВКО. Ее палец распух, а она самостоятельно не могла снять обручальное кольцо, которое буквально сковало ее палец, сообщает Zakon.kz.

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