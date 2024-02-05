Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В ВКО девушке спасли палец, на котором застряло кольцо

помощь спасателей Фото: скриншот видео
Девушка, 2001 года рождения, обратилась за помощью к спасателям ДЧС ВКО. Ее палец распух, а она самостоятельно не могла снять обручальное кольцо, которое буквально сковало ее палец, сообщает Zakon.kz.

Спасатели Специализированного отряда ДЧС ВКО применили специальные "кусачки" и профессионально, аккуратно помогли избавиться от украшения.

"Гражданам в подобных случаях специалисты ЧС рекомендовали не паниковать и не делать резких рывков, а воспользоваться одним способом, который показали они в своем ролике". Пресс-служба ДЧС ВКО


Ранее спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске.

Читайте также

не доплатили учителям
Педагогам ЗКО не доплатили более 250 миллионов тенге
расследование
Подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков задержали в Акмолинской области
расследование
В Минэкологии РК прокомментировали расследование в отношении вице-министра
Елена Беляева
Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Композитор из Казахстана пригрозила актрисе Наталье Варлей судебными исками
Правительство Казахстана ушло в отставку
Правительство Казахстана ушло в отставку
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Среди сотрудников органов внутренних дел пройдет внеочередная аттестация
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Роман Скляр временно возглавил правительство Казахстана
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: