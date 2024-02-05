В ВКО девушке спасли палец, на котором застряло кольцо
Фото: скриншот видео
Девушка, 2001 года рождения, обратилась за помощью к спасателям ДЧС ВКО. Ее палец распух, а она самостоятельно не могла снять обручальное кольцо, которое буквально сковало ее палец, сообщает Zakon.kz.
Спасатели Специализированного отряда ДЧС ВКО применили специальные "кусачки" и профессионально, аккуратно помогли избавиться от украшения.
"Гражданам в подобных случаях специалисты ЧС рекомендовали не паниковать и не делать резких рывков, а воспользоваться одним способом, который показали они в своем ролике". Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее спасатели помогли собаке в мороз выбраться из воды в Усть-Каменогорске.
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