"И днем, и ночью". В Семее больше 20-ти часов борются с пожаром в торговом доме

Один из крупнейших в Семее торговых домов продолжает окутывать дымом весь центр Семея. Тушение огня продолжается ночью. Наряды полиции, ЧС и пожарных несут службу с трех часов ночи 6 февраля. Что происходит с наступлением темноты на месте происшествия, выяснял корреспондент Zakon.kz.

Крупнейший за последние годы пожар в Семее нанес огромый финансовый ущерб городу. Сотни предпринимателей понесли неоценимый убыток – от нескольких до сотен миллионов тенге, наемные сотрудники остались без работы.



Пожар в торговом доме по улице Засядко зафиксировали 6 февраля в 2:27.

По данным огнеборцев, через две минуты прибывших на место пожара, очаг находился в бутиках около эскалатора на первом этаже. Огонь сразу стал распространяться на второй этаж

Предварительная площадь пожара составила 4000 кв.м.

В тушении были задействованы силы и средства по повышенному рангу пожара №3.



По данным ДЧС Абайской области, на месте происшествия сконцентрировались 46 единиц техники и пожарный поезд.

Оцепленное по периметру здание охраняли 300 полицейских.

Было приостановлено движение автомобилей. Сотрудники дорожной полиции выясняли личности владельцев авто, мешающих проезду спецтранспорта, обязав их убрать машины с улиц.

Ситуация на месте пожара стабилизировалась еще днем. Около 12 часов его локализовали, а в 20:55 ликвидировали, сообщили в ДЧС области.





В данное время продолжается разбор и проливка конструкций для предотвращения повторных очагов возгорания.

Почти сутки за последствиями пожара наблюдали семейчане со всех концов города. Столбы огня были видны с каждого балкона.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

На место происшествия продолжают приходить как владельцы бутиков, так и просто прохожие. Все ждут хороших новостей об окончании работ и отсутствии угрозы для соседних сооружений.



Но здание со сложной конструкцией, созданное из тонн пластика и синтетического отделочного материала, продолжает выпускать клубы дыма.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Бельгийская овчарка Симба настороженно смотрит за происходящим и вызывает большой интерес у зевак, собравшихся около горящего здания. Любой резкий шум вызывает у четырехлапого защитника неподдельнй рабочий интерес. Его боевая задача – спасать жизни людей. Но сегодня он остался без работы. Никто не пострадал. Ушастый страж несет службу по о бок со своим хозяином и полицейскими.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

По словам предпринимателей, которые стоят у ограждений по периметру закрытого из-за чрезвычайной ситуации участка, подойти, а тем более зайти в здание запрещают.

Владельцы бизнеса не знают, сохранилось ли у них что-нибудь. Большинство уверены, что мысленно с товаром нужно попрощаться – если товар не сгорел, то вода и копоть сделали свое дело.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Ольга и Тамара дежурили около горящео здания с утра. Их отделы нижнего белья находятся на одном ряду. Сначала подруги надеялись, что огонь мог обойти их товар. А когда пришли сюда ночью, убедились, что не стоит ждать чуда. Здание сгорело почти до тла.

"У нас товар на несколько миллионов. Вряд-ли что-то удалось сохранить. Очень жаль. Некоторые семьи живут, кормятся этими отделами. Если и сохранится что-то, то придется искать новое место", – говорит Тамара.

По словам ее коллеги Ольги, ничего не предвещало беды – на прошлой неделе в торговом доме обследовали систему противопожарной безопасности.

"К нам приходила какая-то комиссия, проверяла датчики дыма, сигнализацию. Сказали, что все в порядке и можно спокойно работать. А тут такое! Что нам теперь делать? Кто восстановит товар? Слава Богу, что хоть никто не пострадал", – сетует предпринимательница Ольга.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

У семейной пары Адильжановых есть уличный отдел женской одежды. Но что там просиходит в течение дня и в каком состоянии он находится, никто не говорит. В неведении находятся все, кто ведет бизнес на территории "Акшына".

"Говорят, что уличные ряды не задело. Надеемся, так и есть. Но посмотреть не дают, все оцеплено. Весь день не можем выяснить, какая обстановка по ту сторону здания. Ряды находятся за торговым домом", – говорят супруги.

В данное время на месте происшествия работают наряды полиции и огнеборцев. Причины пожара выясняются.