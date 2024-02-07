Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Полицейские остановили две машины с 76 тушами сайги на трассе Жезказган – Кызылорда

туши сайги Фото: polisia.kz
6 февраля около 22:30 в Кызылорде в ходе ОПМ "Браконьер" полицейские задержали подозреваемых с 76 тушами сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, на трассе Жезказган – Кызылорда были остановлены автомашины Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser. Не подчинившись законным требованиям полицейских водители пытались скрыться, однако вскоре они были задержаны.

"Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра изъяла из автомобиля Toyota Hilux 29 туш, из автомобиля Toyota Land Cruiser 47 туш сайгаков, а также 9 единиц патронов 12 калибра. По данному факту проводится досудебное расследование в отношении задержанных 35 и 28-летних жителей города", – говорится в сообщении.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Отмечается, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" выявлены еще 2 факта нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, по фактам изъятия 9 туш сайгаков проводятся следственные действия.


Ранее сообщалось, что поступающее в продажу мясо сайги вызывает опасения у потребителей.

Читайте также

Уральск, урагана, снесло кровлю со здания Промбазы ДП ЗКО, ДЧС ЗКО
В ЗКО и Уральске больше 20 тысяч семей остались без электричества
поиск ребенка
Второклассник провалился в колодец и едва не замерз насмерть в Экибастузе
потасовка водителей
Потасовка водителей на трассе Алматы – Бишкек попала на видео
Елена Беляева
Жезказган Кызылорда Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства с участием Токаева – текстовая трансляция
Токаев жестко высказался об ОСМС
"Улучшения нет": Токаев жестко высказался об ОСМС
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
Отставка правительства, приостановка поисков автобуса, хирургическая кастрация для педофилов – итоги дня
казахстанцы продолжают возвращать массажные накидки
"Чудо-товар": казахстанцы продолжают возвращать продавцам дорогостоящие массажные накидки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: