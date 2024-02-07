Полицейские остановили две машины с 76 тушами сайги на трассе Жезказган – Кызылорда

6 февраля около 22:30 в Кызылорде в ходе ОПМ "Браконьер" полицейские задержали подозреваемых с 76 тушами сайгаков, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, на трассе Жезказган – Кызылорда были остановлены автомашины Toyota Hilux и Toyota Land Cruiser. Не подчинившись законным требованиям полицейских водители пытались скрыться, однако вскоре они были задержаны.

"Прибывшая на место следственно-оперативная группа в ходе осмотра изъяла из автомобиля Toyota Hilux 29 туш, из автомобиля Toyota Land Cruiser 47 туш сайгаков, а также 9 единиц патронов 12 калибра. По данному факту проводится досудебное расследование в отношении задержанных 35 и 28-летних жителей города", – говорится в сообщении.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.

Отмечается, что в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" выявлены еще 2 факта нарушения природоохранного законодательства. Кроме того, по фактам изъятия 9 туш сайгаков проводятся следственные действия.





Ранее сообщалось, что поступающее в продажу мясо сайги вызывает опасения у потребителей.