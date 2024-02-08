Оползень в Алматы: на месте происшествия идет разбор завалов

Акимат Алматы опубликовал фото с места чрезвычайного происшествия в микрорайоне Тау-Самал, где оползень сошел на жилой дом. На кадрах видно, как сотрудники ДЧС и спецтехника разбирают завалы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы утром 8 февраля, на месте происшествия в микрорайоне Тау-Самал в Медеуском районе, где оползень сошел на жилой дом, работают 160 человек и 30 единиц техники.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Разбором завалов занимаются сотрудники ГУ "Казселезащита", "Службы спасения 109", Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также на месте ЧП находятся представители акимата Медеуского района и врачи скорой помощи.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Судя по кадрам с места происшествия, которые опубликовала пресс-служба городского акимата, сейчас сотрудники ДЧС и оперативных служб вручную разбирают завалы разрушенного дома.





Фото: пресс-служба акимата Алматы





Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оползень сошел на частный жилой дом на улице Олимпийской в микрорайоне Тау-Самал в ночь на 8 февраля. По предварительной информации, происшествие случилось из-за переувлажнения грунта. Идут поиски семьи из четырех человек. На место происшествия срочно прибыл аким Алматы Ерболат Досаев.

