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Оползень в Алматы: на месте происшествия идет разбор завалов

Как разбирают завалы на месте оползня в Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы опубликовал фото с места чрезвычайного происшествия в микрорайоне Тау-Самал, где оползень сошел на жилой дом. На кадрах видно, как сотрудники ДЧС и спецтехника разбирают завалы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы утром 8 февраля, на месте происшествия в микрорайоне Тау-Самал в Медеуском районе, где оползень сошел на жилой дом, работают 160 человек и 30 единиц техники.

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Разбором завалов занимаются сотрудники ГУ "Казселезащита", "Службы спасения 109", Республиканского оперативно-спасательного отряда, ДЧС Алматы.

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также на месте ЧП находятся представители акимата Медеуского района и врачи скорой помощи.

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Судя по кадрам с места происшествия, которые опубликовала пресс-служба городского акимата, сейчас сотрудники ДЧС и оперативных служб вручную разбирают завалы разрушенного дома.

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Фото с места происшествия

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Оползень сошел на частный жилой дом на улице Олимпийской в микрорайоне Тау-Самал в ночь на 8 февраля. По предварительной информации, происшествие случилось из-за переувлажнения грунта. Идут поиски семьи из четырех человек. На место происшествия срочно прибыл аким Алматы Ерболат Досаев.

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