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Местная жительница о сходе оползня в Алматы: Живем, как на пороховой бочке

Оползень в Алматы: жители микрорайона Тау-Самал боятся за свои жизни Фото: Zakon.kz
Жители микрорайона Тау-Самал в Медеуском районе Алматы, где в ночь на 8 февраля сошел оползень, рассказали, что это уже не первое подобное происшествие. Горожане жалуются, что опасаются за свои жизни, сообщает Zakon.kz.

Местная жительница Галина Сотникова рассказала корреспондентам Zakon.kz, что узнала о происшествии от соседей. Она не была знакома с жителями дома, разрушенного оползнем.

оползень в Алматы

Фото: акимат Алматы

По ее словам, это не первый подобный случай в Медеуском районе. Три-четыре года назад недалеко от этого места в результате оползня погибла пожилая женщина.

"В этом районе уже был такой случай по улице Байконурская, там завалило бабушку. И я живу примерно в такой же ситуации, под горой, но гора эта искусственно создана моими соседями. Они выравнивали себе двор и завезли 45 КАМАЗов земли. Забор, который они установили, сейчас разрушается. Я вызывала много раз комиссию, говорят, нужно укреплять. А кто это будет делать?" – задается вопросом Галина Сотникова.

Женщина добавила, что живет одна, из-за постоянных опасений за свою жизнь даже не может привезти к себе внуков.

"Боюсь за детей. У нас тут столько нарушений, добиться ничего не могу. Живем, как на пороховой бочке, боюсь за свою жизнь", – подчеркнула женщина. 

Ночью 8 февраля в Медеуском районе Алматы в микрорайоне Тау-Самал сошел оползень. В ДЧС Алматы заявили, что это произошло, по предварительной информации, из-за переувлажнения грунта техногенного характера. Объем оползня – 3200 кубометров. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

Прибывший на место глава города Ерболат Досаев осмотрел поврежденные здания и провел оперативное выездное совещание.

Позже на месте чрезвычайного происшествия нашли тело подростка.

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