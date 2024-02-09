Сколько машин стояли на КПП по всему Казахстану из-за метелей

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов на брифинге в СЦК 9 февраля рассказал, что по всему Казахстану из-за сильных штормов перекрывали дороги и останавливали транспорт, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр по ЧС Чингис Аринов, с 7 по 9 февраля на большей части Казахстана преобладал шторм с сильным ветром с порывами выше 30 м/с. В ближайшие дни, по прогнозам "Казгидромета", погода будет улучшаться, так как циклон начнет смещаться за пределы Казахстана.

"В целом с 7 по 9 февраля в 12 регионах страны было приостановлено движение свыше 7000 транспортных средств. В пунктах временного размещения находились более 5000 граждан, из них свыше 50 детей". Чингис Аринов

По словам главы МЧС, сейчас на блокпостах продолжают оставаться свыше 4000 транспортных средств. В пунктах временного размещения находятся 1107 человек.

"С 7 по 9 февраля в 11 регионах зарегистрированы аварийные отключения электроснабжения и срывы кровель. Восстановительные работы продолжаются. В 13 регионах на дорогах республиканского и областного значения были выставлены блокпосты и введены ограничения движения для всех видов транспорта. В эти же дни из снежных заносов эвакуировано и спасено 1426 граждан и вызволено 64 транспортных средства". Чингис Аринов

О сильном шквалистом ветре и буране на большей части Казахстана синоптики предупреждали 7 февраля. Уже 8 февраля железнодорожники перешли на усиленный режим работы из-за экстремальной погоды. Спасатели выпустили инструкции, как вести себя при сильном буране.