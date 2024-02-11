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На ТЭЦ-2 Астаны произошел разрыв компенсатора

ТЭЦ-2 Фото: Минэнерго
По информации АО "Астана Энергия", 9 февраля в 11:44 был отключен ТА-4 по неисправности системы регулирования. Вследствие чего произошел разрыв компенсатора, сообщает Zakon.kz.

В акимате Астаны акцентировали внимание на том, что это "не авария".

"Все дефекты были устранены и ТА-4 находится в работе. Нагрузка на него, как и прежде, 100мВат. Это никак не повлияло на работу ТЭЦ-2".

В Минэнерго сообщили, что турбина 4 в настоящее время работает.

"В настоящее время турбина 4 на ТЭЦ 2 в работе. Указанные на фотографии дефекты были устранены без ограничения потребителей электрической и тепловой энергии. На фото отражен процесс проведения ремонтных работ, которые вчера, в субботу 10 февраля т.г. были завершены".
ТЭЦ-2

Фото: Минэнерго

В министерстве также добавили, что произошедшее стало причиной дефекта в системе регулирования.

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