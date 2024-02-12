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Трогательное видео в кругу семьи спасенного мальчика из Аягоза опубликовало МЧС

семья Мерея Имангали Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В воскресенье, 11 февраля, десятки спасателей, полицейских, военных и волонтеров были задействованы в поисках пропавшего 8-летнего Мерея. После спасения МЧС опубликовало видео, на котором женщина эмоционально благодарит всех причастных, сообщает Zakon.kz.

На видео, предположительно, мать. Она неустанно повторяет слово "рахмет", обращаясь ко всем присутствующим.

После слов благодарности присутствующие успокаивают женщину, плачущую от радости, словами о том, что все обошлось.

11 февраля около 10:00 8-летний мальчик отправился на лошади на поиски скота. Когда ребенка не оказалось дома в вечернее время, обеспокоенные родители проводили самостоятельные поиски, но, не получив положительного результата, обратились в полицию.

Также известно, что к поиску ребенка присоединились военные.

Около полуночи Департамент полиции Абайской области сообщил, что мальчик найден. Мальчик из-за бурана был дезориентирован. После того, как пурга улеглась, он увидел огни фонарей искавших и следовал в этом направлении. МЧС сообщило, что он не нуждается в медицинской помощи.

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