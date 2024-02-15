Алматинцы ощутили очередной афтершок

Фото: Zakon.kz

Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 15 февраля 2024 года в 09 час. 52 мин. 39 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

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