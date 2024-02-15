Алматинцы ощутили очередной афтершок
Фото: Zakon.kz
Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК 15 февраля 2024 года в 09 час. 52 мин. 39 сек. алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
Как отмечается, эпицентр землетрясения расположен в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая – афтершок.
"Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы – два балла", – говорится в сообщении.
По данным Сети сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК:
- энергетический класс землетрясения – 11,6;
- магнитуда MPV – 5,2;
- координаты эпицентра – 41.27° с.ш. 78.68° в.д.;
- глубина – 5 км.
В МЧС Казахстана подчеркнули, что обстановка стабильная.
МЧС рекомендует гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
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