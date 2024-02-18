В Алматы загорелась крыша караоке

17 февраля в 9:56 пожарные выехали на горение кровли двухэтажного здания караоке, сообщает Zakon.kz.

По прибытии через 4 минуты установлено горение кровли и задымление на втором этаже двухэтажного здания караоке "Do Re Mi" на предварительной площади более 250 кв. м. В городском департаменте по ЧС отметили, что создалось сильное задымление.

Пожарные работали с соблюдением техники безопасности – происходило обрушение конструкций мансарды. До прибытия пожарных администрация объекта эвакуировала троих человек. Полицейские оцепили периметр.

"Принятыми оперативными мерами пожарных не допущено жертв и пострадавших, отстояли от огня 1 и 2 этаж развлекательного центра и соседние здания", – отметили в пресс-службе ДЧС.

Пожар был локализован в 10:43, ликвидирован – в 10:49. Причина пожара устанавливается.

Также вчера, 17 февраля, загорелся склад близ алматинской барахолки.

С огнем боролись более четырех часов – с 10:40. Изначально загорелась кровля склада. На тушение и защиту рядом расположенного административного здания были введены пожарные стволы. В 12:28 пожарные сумели локализовать пожар, в 14:58 огонь ликвидирован.

