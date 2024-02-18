В Алматы загорелась крыша караоке
По прибытии через 4 минуты установлено горение кровли и задымление на втором этаже двухэтажного здания караоке "Do Re Mi" на предварительной площади более 250 кв. м. В городском департаменте по ЧС отметили, что создалось сильное задымление.
Пожарные работали с соблюдением техники безопасности – происходило обрушение конструкций мансарды. До прибытия пожарных администрация объекта эвакуировала троих человек. Полицейские оцепили периметр.
"Принятыми оперативными мерами пожарных не допущено жертв и пострадавших, отстояли от огня 1 и 2 этаж развлекательного центра и соседние здания", – отметили в пресс-службе ДЧС.
Пожар был локализован в 10:43, ликвидирован – в 10:49. Причина пожара устанавливается.
Также вчера, 17 февраля, загорелся склад близ алматинской барахолки.
С огнем боролись более четырех часов – с 10:40. Изначально загорелась кровля склада. На тушение и защиту рядом расположенного административного здания были введены пожарные стволы. В 12:28 пожарные сумели локализовать пожар, в 14:58 огонь ликвидирован.