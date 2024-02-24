В Алматы произошло несколько аварий из-за гололеда

В Алматы с вечера 23 февраля 2024 года начал идти снег, из-за которого на некоторых дорогах образовался гололед. В результате в южной столице зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, в течение ночи в Алматы произошло шесть ДТП, под утро – два на Восточной объездной автомобильной дороге.

"На пересечении с ул. Нурмагамбетова столкнулись два транспортных средства, которые в результате опрокинулись, за медицинской помощью обратился один человек. Чуть далее на пересечении с ул. Оренбургская столкнулись шесть транспортных средств, пострадавших нет", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

В связи с понижением температуры воздуха, а также частичным гололедом, образовавшимся на некоторых участках дорог, полиция Алматы призвала участников дорожного движения "к усилению мер безопасности и неукоснительному соблюдению ПДД".

Ранее коммунальщики обратились к жителям и гостям Алматы из-за гололеда.