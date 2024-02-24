Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы произошло несколько аварий из-за гололеда

В Алматы произошло несколько аварий из-за гололеда Фото: Zakon.kz
В Алматы с вечера 23 февраля 2024 года начал идти снег, из-за которого на некоторых дорогах образовался гололед. В результате в южной столице зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий, сообщает Zakon.kz.

По данным городского департамента полиции, в течение ночи в Алматы произошло шесть ДТП, под утро – два на Восточной объездной автомобильной дороге.

"На пересечении с ул. Нурмагамбетова столкнулись два транспортных средства, которые в результате опрокинулись, за медицинской помощью обратился один человек. Чуть далее на пересечении с ул. Оренбургская столкнулись шесть транспортных средств, пострадавших нет", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Алматы.

В связи с понижением температуры воздуха, а также частичным гололедом, образовавшимся на некоторых участках дорог, полиция Алматы призвала участников дорожного движения "к усилению мер безопасности и неукоснительному соблюдению ПДД".

Материал по теме

Морозы до -33°С, снег и туман: прогноз погоды от "Казгидромета" на 24 февраля

Ранее коммунальщики обратились к жителям и гостям Алматы из-за гололеда.

Читайте также

Жестокое избиение в детсаду Алматы: Закиева рассказала о состоянии ребенка
Жестокое избиение в детсаду Алматы: Закиева рассказала о состоянии ребенка
угарный газ
Трое жителей ВКО отравились угарным газом
датчик спас семью в ВКО
Датчик угарного газа спас семью из шести человек в ВКО
Динара Халдарова
ДП Алматы Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, обращение, смена часового пояса, Казахстан
Минцифры выступило с важным обращением к казахстанцам из-за смены часового пояса
паводки в Алматинской области
Мощный поток реки с мутной водой обеспокоил жителей Каскелена
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Новая схема мошенничества появилась в Казахстане
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Каких погодных сюрпризов ждать казахстанцам 24, 25 и 26 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: