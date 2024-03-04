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Сейсмолог обратился к алматинцам с просьбой оставаться в местах сбора населения

Сейсмолог, Алматы, землетрясение, пункты сбора, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 13:08 Фото: скриншот/ДЧС Алматы
Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев выступил с обращением к алматинцам, сообщает zakon.kz.

По словам спикера, афтершоки сильного землетрясения еще возможны, но уже с меньше силой.

"На данный момент заседает комиссия по оценке сейсмической ситуации. Просим вас сохранять спокойствие, и находиться в местах сбора населения предварительно до 16.00 час. Результаты работы комиссии будут доведены дополнительно", – сообщил Даулет Сарсенбаев. 

Землетрясение силой 5 баллов произошло в Алматы 4 марта. Сразу после подземных толчков в городе зазвучала сирена. Начальник ДЧС выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. Горожане покинули здания и вышли на улицу. В ДЧС сообщили, как найти ближайший пункт приема населения. Афтершок произошел примерно в 12.55. 

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Ирина Капитанова
Алматы Сильное землетрясение в Алматы Землетрясение
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