Можно ли спрогнозировать землетрясение, рассказал эксперт

Глава Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев заявил о том, что оценку сейсмической ситуации в регионе сделать можно, но она не будет абсолютной, сообщает Zakon.kz.

Об этом он заявил на срочной пресс-конференции, посвященной сейсмической ситуации в Алматы.

"100%-ный прогноз на место, силу, эпицентр будущего землетрясения никто в мире сделать не сможет. Все ученые мира работают над этим вопросом. Наша комиссия по оценке сейсмической ситуации на основе данных, которые мы получаем 24/7, с вероятностью 0,7, то есть это 70%, дает заключение". Даулет Сарсенбаев

Также он заявил, что обстановка в Алматы стабильная, угроз для горожан нет.

Ранее сообщалось, что алматинцы вновь почувствовали землетрясение. Более подробную информацию о ЧП можно прочитать здесь.

