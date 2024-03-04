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Землетрясение в Алматы: Как найти ближайший пункт приема населения

пункт приема населения, землетрясение, алматы, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2024 12:14 Фото: Zakon.kz
В ДЧС Алматы дали разъяснение, как найти ближайший к адресу проживания пункт приема населения, если вы не ходите оставаться дома из-за землетрясения, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве сообщили, что после сильных толчков в городе практически развернули 384 пункта приема населения (ППН).

"Чтобы ознакомиться с подробной информацией о ППН, необходимо на карте 2ГИС при вводе в поисковике приложения "пункты приема пострадавшего населения". А также на официальных сайтах ДЧС Алматы и акимата", – сообщили в ДЧС.

Ссылка для ознакомления со списком ППН здесь

ПППН предназначены для сбора, регистрации временного размещения, обеспечения пострадавшего населения предметами первой необходимости (вода, питание, продовольствие), посадки на транспорт и эвакуации в безопасные районы.

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Землетрясение, силой 5 баллов, произошло в Алматы 4 марта в 11:22. Сразу после сильных подземных толчков в Алматы зазвучала сирена. Начальник ДЧС города выступил с заявлением и попросил не поддаваться панике. 

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