Стало известно, когда состоится предварительное слушание по делу Бишимбаева
Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев
Первое заседание суда над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым состоится в понедельник, 11 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.
О назначенной дате стало известно из информации, опубликованной на сайте судебного кабинета.
Фото: office.sud.kz
9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.
8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.
Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".
26 февраля 2024 года дело Бишимбаева передали в суд.
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