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Стало известно, когда состоится предварительное слушание по делу Бишимбаева

Стало известно, когда состоится предварительное слушание по делу Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 12:57 Фото: Facebook/Куандык Бишимбаев
Первое заседание суда над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым состоится в понедельник, 11 марта 2024 года, сообщает Zakon.kz.

О назначенной дате стало известно из информации, опубликованной на сайте судебного кабинета.

Стало известно, когда состоится предварительное слушание по делу Бишимбаева, фото - Новости Zakon.kz от 01.03.2024 12:57

Фото: office.sud.kz

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. 11 января в столичном суде сообщили, что ему продлили арест до 9 марта.

Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

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26 февраля 2024 года дело Бишимбаева передали в суд.

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