Несовершеннолетний казахстанец погиб на Шри-Ланке

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что несовершеннолетний казахстанец утонул на Шри-Ланке, когда занимался серфингом, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Официальный представитель МИД РК заявил, что 10 марта казахстанцы обратились в посольство Казахстана в Индии и сообщили, что их несовершеннолетний сын находится в тяжелом состоянии в больнице.



"Нам удалось узнать, что он 5 марта, занимаясь серфингом, упал в вводу. Его спасли, но до 10 числа он находился в больнице. Врачи боролись за его жизнь, но к сожалению, 10 марта он скончался. Мы оказываем помощь родным. Консул находится на связи c родителями этого мальчика. Ведутся переговоры с авиа и ритуальной компаниями, чтобы в ближайшее время доставить тело в Казахстан. Оформляются все документы", – дополнил Смадияров.

Он также сообщил, что семья проживала там 2-3 года. Погибшему было 16 лет.

29 февраля заместитель министра иностранных дел Роман Василенко в кулуарах Сената рассказал, в какие страны казахстанцам лучше не ехать на отдых в период весенних каникул.