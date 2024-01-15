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МИД: В Йемене на учете не состоит ни один казахстанец

МИД: В Йемене на учете не состоит ни один казахстанец Фото: pixabay
Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге 15 января 2024 года заявил, что в Йемене на консульском учете не состоит ни один казахстанец, сообщает Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, не пострадали ли наши соотечественники в Йемене из-за атак США и Великобритании.

"В Йемене на консульском учете не состоит ни один казахстанец, поэтому каких-либо данных о пострадавших наших гражданах тоже не имеется".Айбек Смадияров

12 января 2024 года стало известно, что США и Великобритания начали военную операцию против хуситов в Йемене. Ракетные удары наносились с самолетов, надводных кораблей и подводных лодок, в том числе используются крылатые ракеты "Томагавк".

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МИД РК Смадияров Айбек Великобритания Йемен Казахстан США
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