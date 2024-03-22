Дорога провалилась в Алматы
Фото: скриншот видео
Дорога по улице Жамакаева обрушилась "вследствие переувлажнения грунта", сообщает Zakon.kz.
Информацию прокомментировали в акимате Медеуского района.
"Вследствие переувлажнения грунта произошло фрагментарное разрушение по борту проезжей части по ул. Жамакаева. Частично повреждена водопроводная труба диаметром 100 мм и канализационная труба. Были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение восстановлено", – сообщили в акимате города.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
Специалисты ведут обследование участка и устранение последствий произошедшего.
Ранее сообщалось, что мощный грязевой поток сошел с гор в реку Узын-Каргалы в Алматинской области. Из-за этого река стала мутной.
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