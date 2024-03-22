Дорога провалилась в Алматы

Дорога по улице Жамакаева обрушилась "вследствие переувлажнения грунта", сообщает Zakon.kz.

Информацию прокомментировали в акимате Медеуского района.

"Вследствие переувлажнения грунта произошло фрагментарное разрушение по борту проезжей части по ул. Жамакаева. Частично повреждена водопроводная труба диаметром 100 мм и канализационная труба. Были частично повреждены частные инженерные сети. Прерванное водоснабжение восстановлено", – сообщили в акимате города.

Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

Специалисты ведут обследование участка и устранение последствий произошедшего.











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