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Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

тень детей, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 16:01 Фото: freepik
Трагичный случай произошел 23 марта примерно в 13:00 в поселке Ебейты Байганинского района, сообщает Zakon.kz.

Четырехлетний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб, пишет "Диапазон".

Рядом с ним был и другой ребенок – двоюродный брат – они играли рядом с местом, где собралась талая вода, сообщили в акимате

Второй ребенок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров. Инцидент произошел в 150 метрах от дома.

22 марта в городе Экибастуз в районе ГРЭС-2 в искусственном водоеме "Шандыксор" утонули два человека.

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