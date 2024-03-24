Ребенок утонул в талой воде в Актюбинской области

Трагичный случай произошел 23 марта примерно в 13:00 в поселке Ебейты Байганинского района, сообщает Zakon.kz.

Четырехлетний ребенок упал в эту воду, захлебнулся и погиб, пишет "Диапазон".

Рядом с ним был и другой ребенок – двоюродный брат – они играли рядом с местом, где собралась талая вода, сообщили в акимате



Второй ребенок жив. Вода там неглубокая, до 15 сантиметров. Инцидент произошел в 150 метрах от дома.

22 марта в городе Экибастуз в районе ГРЭС-2 в искусственном водоеме "Шандыксор" утонули два человека.

