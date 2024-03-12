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Убийство Салтанат Нукеновой: на 27 марта назначено главное судебное разбирательство

Убийство Салтанат Нукеновой: на 27 марта назначено главное судебное разбирательство, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 19:48 Фото: Zakon.kz
Главное судебное разбирательство по делу экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой, назначено на 27 марта, сообщает Zakon.kz.

Дело рассмотрит суд присяжных.

"Назначить главное судебное разбирательство (...) в общем порядке, в открытом судебном заседании судом с участием присяжных заседателей 27 марта 2024 года в 10:00", – судья Айжан Кульбаева.

11 марта прошел первый процесс, на котором гособвинитель озвучил версию следствия по данному делу. Согласно обвинительному акту, в день убийства (8 ноября 2023 года) Куандык Бишимбаев и Салтанат Нукенова были на одном из концертов в столице. Там между ними произошла ссора. Несмотря на это, они вместе отправились в ресторан, где конфликт продолжился. В итоге все закончилось избиением и гибелью Салтанат Нукеновой.

Также свою позицию высказали обвиняемый и его адвокаты. Бишимбаев не признает вину, и хочет, чтобы его судили присяжные заседатели, а адвокаты требуют переквалифицировать статью обвинения.

9 ноября 2023 года сообщалось, что экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.


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